Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве женщины с инвалидностью

Сотрудники правопорядка у дома 41 по Ораниенбаумскому проспекту в Ломоносове задержали 26-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 43-летней женщины на 2-й Комсомольской улице, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

При нем обнаружили куртку погибшей и ювелирные украшения. Задержанный, который ранее был судим, признался в содеянном на камеру. Последний срок он не отбыл до конца, так как отправился на СВО и был помилован.

Напомним, что инцидент случился 24 февраля, в Красносельском районе города. На теле убитой петербурженки правоохранители обнаружили следы укусов на груди. Половые органы были повреждены.

По предварительным данным, у погибшей был синдром Дауна. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство).

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Кирилл Бевзюк