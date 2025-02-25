Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании администратора салона красоты

Вечером 24 февраля полиция задержала 39-летнего мужчину, ударившего ножом администратора салона красоты, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Злоумышленник скрывался от правоохранителей в квартире своего друга.

Инцидент случился около девяти часов вечера в День защитника Отечества в доме 5 на площади Чернышевского. Нападавший изнасиловал 35-летнюю женщину, после чего нанес удар ножом в шею и скрылся.

Пострадавшую доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. По факту случившегося возбудили уголовные дела по статьям 131 УК РФ (Изнасилование) и 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту дела меры пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пьяный житель Тюменской области угрожал ножом медработнику в Петербурге.

Андрей Маркелов