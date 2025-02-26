Японская авиакомпания ANA закупает новые Boeing, Airbus и Embraer на $13,4 млрд

Крупнейший японский авиаперевозчик All Nippon Airways (ANA) сделал заказ на 77 самолетов трем производителям — Boeing, Airbus и Embraer. Как сообщает агентство «Киодо», это самый большой заказ для японской компании, его стоимость составляет около ¥2 трлн ($13,4 млрд) без учета скидок.

Американский Boeing получил заказ на 30 самолетов для ANA, европейский Airbus — на 27, Embraer — на 20, причем для бразильского производителя это первый заказ от ANA. Как сообщил японский авиаперевозчик, к концу 2031 финансового года в его воздушном парке будет около 320 самолетов, из них больше половины составят самолеты Boeing 787.

Крупный заказ, отмечают в ANA, необходим «в ожидании будущего роста пассажирского спроса, в том числе спроса на внутренние перелеты». Самолеты Boeing будут использоваться в основном на международных рейсах, в том числе в страны Северной Америки и Азии. Часть самолетов Airbus будет передана принадлежащему ANA лоукостеру Peach. Самолеты Embraer вместимостью до 100 пассажиров будут обслуживать внутренние рейсы.

Алена Миклашевская