Ельцин-центр отменил встречу с поэтом Лукомниковым после жалобы «Русской общины»

Ельцин-центр в Екатеринбурге отменил встречу с поэтом Германом Лукомниковым после жалоб «Русской общины». Встреча была запланирована на пятницу, 28 февраля, говорится на сайте Ельцин-центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр отменил встречу с поэтом Лукомниковым после доноса «Русской общины»

Фото: взято с сайта Ельцин-центра Ельцин-центр отменил встречу с поэтом Лукомниковым после доноса «Русской общины»

Фото: взято с сайта Ельцин-центра

Предполагалось, что встреча с Германом Лукомниковым пройдет в рамках цикла «Два города» и будет посвящена вопросам о жизни поэта в современном мире. «К сожалению, мероприятие отменяется. Приносим свои извинения»,— сказано в сообщении Ельцин-центра в telegram-канале.

Ранее екатеринбургское отделение «Русской общины» заявило, что «прилагает все усилия», чтобы отменить встречу с поэтом. По мнению членов движения, поэт «известен своей антироссийской позицией и негативным отношением к нашей стране».

«Лукомников, как известно, не стесняется в своих «стихах» осуждать подвиги наших бойцов, которые в настоящее время сражаются за защиту Родины. Его творчество наполнено русофобскими настроениями, что делает его выступление не только неуместным, но и опасным для общественного спокойствия и единства»,— говорится в сообщении telegram-канала общественного движения.

Уточняется, что «Русская община» направила жалобы на предстоящее выступление господина Лукомникова в МВД, прокуратуру и мэрию Екатеринбурга.

Напомним, в ноябре 2024 года после обращений членов движения «Зов народа» в Генеральную прокуратуру и Минюст России в Екатеринбурге отменили презентацию книги правнучки Никиты Хрущева, политолога и профессора университета The New School в Нью-Йорке Нины Хрущевой «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Ее выступление должно было пройти также в Ельцин-центре.

Подробнее о том, чем занимаются в Екатеринбурге дружинники из «Русской общины», — в материале «Ъ-Урал» «Добровольные помощники полиции».

Анастасия Таначева