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Правнучке генсека не дали слова

В Ельцин-центре отменили презентацию книги Нины Хрущевой

В Екатеринбурге отменили презентацию книги правнучки Никиты Хрущева, политолога и профессора университета The New School в Нью-Йорке Нины Хрущевой «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Ее выступление должно было пройти в Ельцин-центре. В пресс-службе центра комментировать ситуацию отказались. Ранее стало известно, что члены движения «Зов народа» обратились в Генеральную прокуратуру и Минюст России с жалобой на то, что госпожа Хрущева покушается на «территориальную целостность России» и ведет «иностранную агентурную деятельность».

Фото: сайт Ельцин-центра

Фото: сайт Ельцин-центра

В Ельцин-центре во вторник, 26 ноября, должно было состояться выступление политолога, профессора по международным отношениям университета The New School в Нью-Йорке и правнучки первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины Хрущевой. Планировалось, что она представит новую книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы», в которой рассказывается о ранних политических шагах, взлетах и падениях господина Хрущева.

Нине Хрущевой 61 год. В 1987 году окончила филологический факультет МГУ по специальности «русский язык». В 1991 году уехала учиться в США, в 1998 году получила степень PhD по сравнительному литературоведению в Пристонском университете. Сейчас — профессор по международным отношениям университета The New School в Нью-Йорке. Автор книг «Воображая Набокова: Россия между искусством и политикой», «Пропавший сын Хрущева, или Когда ГУЛАГ в головах», «По стопам Путина» и «Никита Хрущев. Вождь вне системы».

«Через повествование о неординарной фигуре Хрущева книга рассказывает о важнейших событиях нашей истории, охватывая эпоху от Иосифа Сталина до Леонида Брежнева»,— говорится в анонсе мероприятия. Ожидалось, что Нина Хрущева расскажет о том, какие тенденции в российской истории выявляет книга и чем бывший советский лидер отличается от Дональда Трампа, вновь победившего на выборах в США.

Накануне, 25 ноября, стало известно, что мероприятие не состоится. «Уважаемые гости! К сожалению, мероприятие отменено по техническим причинам. Приносим свои извинения»,— сообщается в социальных сетях Ельцин-центра. В пресс-службе центра от комментариев отказались.

Ранее члены движения «Зов народа» призвали проверить Нину Хрущеву на предмет шпионажа. Как рассказал «Ъ-Урал» председатель движения Сергей Зайцев, активисты обратились к Генеральному прокурору Игорю Краснову и министру юстиции Константину Чуйченко.

В обращении (есть в распоряжении «Ъ-Урал») говорится, что Нина Хрущева «стремится к расчленению России и призывает судить президента Владимира Путина».

Всего в обращении приведено два пункта, по которым представители «Зова народа» предъявляют претензии к Нине Хрущевой. Первый из них состоит в том, что она якобы покушается на «территориальную целостность Российской Федерации». «Она открыто призывает к отделению от России ее территорий, включая Курильские острова и Калининградскую область, фактически оправдывая сепаратистские настроения. Ее высказывания содержат призывы к нарушению статей УК РФ, которые наказываются за покушение на территориальную целостность страны»,— уточняется в обращении. Этот пункт снабжается в обращении ссылками на три интервью Нины Хрущевой иностранным изданиям.

Второй аргумент активистов связан с тем, что Нина Хрущева занимается «иностранной агентурной деятельностью».

В заключении члены движения просят внести госпожу Хрущеву в список иностранных агентов и отменить ее выступление в Ельцин-центре.

Редакции «Ъ-Урал» не удалось связаться с Ниной Хрущевой. К ее постам в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) с фотографиями Екатеринбурга, которые госпожа Хрущева опубликовала в воскресенье и понедельник, 24 и 25 ноября, несколько читателей написали сообщения с угрозами. Впрочем, другие пользователи поблагодарили ее за книгу и огорчились отмене ее выступления.

Анастасия Таначева

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