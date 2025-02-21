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Удмуртия увеличила экспорт молочной продукции с начала года в 2,5 раза

С начала 2025 года Удмуртия вывезла 1,2 тыс. т молочной продукции в Китай, Египет и Узбекистан. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по республике, этот показатель вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (0,5 тыс. т).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

20 февраля специалисты управления проконтролировали отправку 491,6 т молочной продукции, включая сухую молочную сыворотку, ультрапастеризованное молоко и сыры. Вся продукция была признана безопасной и соответствующей требованиям стран-импортеров, что подтверждено лабораторными испытаниями.