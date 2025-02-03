В достройку бассейна в белгородском Губкине вложат еще 430 млн рублей

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» Губкинского горокруга Белгородской области объявило электронный аукцион по поиску подрядчика для четвертого этапа строительства бассейна в Губкине. Начальная цена контракта — 429,7 млн руб. Согласно порталу госзакупок, средства планируют выделить из бюджета муниципалитета.

Из документации следует, что работы необходимо выполнить с момента заключения контракта до 16 ноября 2026 года. Подрядчику предстоит заняться системами водоснабжения и водоотведения, облицовкой бассейна и оборудования для него, бани, выполнить озеленение территории, оборудовать проезды, тротуары, заняться наружным освещением территории и выполнить пусконаладочные работы.

Согласно проекту, бассейн площадью 9 тыс. кв. м будет расположен на участке на 28,9 тыс. кв. Он сможет единовременно вмещать 409 человек, в том числе 295 зрителей на трибунах. Большая чаша рассчитана на 96 человек в смену, малая — на 18.

Подать заявки на участие в торгах можно до 11 февраля, итоги подведут 13 февраля.

По данным портала госзакупок, общая стоимость двух первых этапов возведения объекта составляет 180 млн руб. Предыдущие торги были разыграны в августе 2023-го и в апреле прошлого года. В обоих случаях победителями стали местные компании. Первым этапом занялось ООО «Недвижстрой», вторым — ООО «Промжилстрой». Оба предприятия принадлежат Людмиле Алексеевой и Максиму Тишкину. Закупка на строительство бассейна в рамках третьей очереди не опубликована.

Строительство 50-метрового бассейна было анонсировано в 2022 году. На тот момент стоимость объекта оценивалась в 500 млн руб. В конце декабря 2023-го белгородские власти заявляли, что планируют построить объект «за рекордные 19 месяцев». Трехэтажное здание начали возводить весной прошлого года. В январе 2025-го губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о готовности увеличить финансирование, чтобы подрядчики ускорили работу.

Анастасия Колпачева