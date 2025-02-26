Совфед одобрил закон, запрещающий исключительно онлайн-обучение в медвузах

Совет федерации одобрил закон, передающий Минздраву контроль за рынком дополнительного профессионального медобразования. Новая норма возлагает на ведомство ответственность за разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ. Кроме того, законом вводится запрет на исключительно дистанционное обучение на программах среднего и высшего медицинского и фармацевтического образования.

Проект поправок в закон «Об образовании» был внесен в Госдуму в июне 2024 года межфракционной группой депутатов. Один из авторов инициативы, Бадма Башанкаев («Единая Россия»), говорил, что медицинским образованием «зачастую» занимаются организации, у которых нет необходимой материально-технической базы. Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова называла целью проекта борьбу с «недобросовестными участниками» рынка образовательных услуг.

Сейчас Минздрав составляет стандарты и требования к подготовке медиков только в подведомственных ему образовательных организациях. Господин Башанкаев ранее пояснял, что из 127 зарегистрированных медвузов ведомству подчиняются только 49, еще 56 — Минобрнауки, 3 — Минпросвещения, 3 — органам местного самоуправления, 2 — правительству РФ. Кроме того, 10 тыс. учреждений осуществляют образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в медицине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Медикам хотят запретить переучиваться дистанционно».

Полина Мотызлевская