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Коммерсантъ FM
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Медикам хотят запретить переучиваться дистанционно

Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект об ужесточении контроля за медобразованием

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять законопроект о более жестком контроле рынка дополнительного профессионального медицинского образования. Сейчас из 127 вузов, в которых можно получить высшее медицинское образование, менее половины подведомственны Минздраву. На этом рынке появилось «много недобросовестных участников», поясняют инициаторы поправок. В медицинском ведомстве с этим согласны.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки к закону об образовании летом 2024 года внесла в Госдуму группа депутатов, в числе которых Владислав Даванков («Новые люди»), Бадма Башанкаев («Единая Россия»), Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду»). Авторы предлагают передать Минздраву полномочия по контролю за медицинским образованием.

  • В частности, возложить на ведомство разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ. Сейчас Минздрав устанавливает стандарты и требования к подготовке кадров только в подведомственных ему вузах.
  • Кроме того, речь идет о запрете исключительно онлайн-обучения на программах среднего и высшего медицинского и фармацевтического образования.
  • Аналогичный запрет касается дополнительных профессиональных программ, предусматривающих практическую подготовку.

Бадма Башанкаев говорит, что сегодня официально зарегистрированы 127 вузов, в которых можно получить высшее медицинское образование. Из них только 49 подведомственны Минздраву, 56 — Минобрнауки, 3 — Минпросвещения, 3 — органам местного самоуправления, 2 — правительству РФ, 14 — частные образовательные организации, еще 2 — научные организации. Кроме того, 10 тыс. учреждений осуществляют образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в медицине. «Зачастую образовательной деятельностью в сфере медицины — как по основным, так и по дополнительным программам — занимаются организации, у которых нет необходимой материально-технической базы, квалифицированных преподавателей и клинических баз для прохождения практической подготовки,— сказал господин Башанкаев.— Более того, в сфере дополнительного профессионального медицинского образования участились случаи оказания образовательных услуг исключительно дистанционным способом. На рынке образовательных услуг появилось много недобросовестных участников».

Ранее правительство и профильные парламентские комитеты поддержали законопроект при условии его доработки к первому чтению. В частности, эксперты комитета по просвещению назвали нецелесообразной передачу Минздраву полномочий по утверждению типовых программ медицинского образования. Сейчас, например, такие программы готовятся с учетом региональных особенностей и потребностей в кадровом обеспечении сферы здравоохранения конкретного субъекта

Почему Минздрав и Минобрнауки не стали делить медицинское образование

Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова, выступая в среду перед членами комитета по охране здоровья Госдумы в рамках подготовки к первому чтению законопроекта, отметила, что «вместе с коллегами» Минздрав «отработал некоторые формулировки» и теперь они «больше не вызывают отторжения» у соисполнителей — Минпросвещения и Минобрнауки. Главной задачей инициативы госпожа Семенова называет борьбу с недоброкачественными игроками рынка образовательных услуг. Татьяна Семенова привела пример: в 2024 году один из вузов в отдаленном регионе получил лицензию на ведение образовательной деятельности по программе ординатуры «Пластическая хирургия». При этом в регионе такие операции не проводят, нет даже материально-технического оснащения для этого, и фактически вуз не может готовить пластических хирургов. Но де-юре, отметила замминистра, образовательное учреждение ничего не нарушило, так как предъявило в надзорные органы договор с областной больницей, которая согласилась стать базой для практики будущих пластических хирургов.

«Рособрнадзор не может проверить возможности медорганизации в предоставлении тех или иных услуг, но это мог бы сделать Росздравнадзор»,— пояснила госпожа Семенова.

Члены комитета по охране здоровья законопроект в результате поддержали. Представитель Минздрава выразила надежду, что документ оперативно доработают и примут уже в ходе весенней сессии.

Наталья Костарнова

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