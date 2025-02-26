Первый секретарь горизбиркома Маргарита Малова скончалась в Петербурге

Из-за тяжелой болезни скончалась первый секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Маргарита Малова. Она проработала в избирательной системе города свыше 11 лет.

Печальной новостью поделились в пресс-службе горизбиркома. Сперва Малова стала заместителем председателя, а после секретарем избирательной комиссии Петербурга. Ее запомнят как человека, бесконечно преданного своему делу, с высочайшим профессионализмом.

«В нашей памяти Маргарита Григорьевна навсегда останется целеустремленным, активным человеком, мудрым наставником и руководителем, коллегой, щедрым на искреннюю поддержку и участие к каждому, с кем довелось работать»,— добавили в пресс-службе горизбиркома.

Прежде «Ъ-СПб» писал о смерти директора Академии фигурного катания Татьяны Меньшиковой. С ней простятся 26 февраля.

Татьяна Титаева