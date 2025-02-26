Роспотребнадзор нашел фальсификат у 14 производителей молочной продукции

У 14 российских производителей молочной продукции нашли фальсификат: они выдавали за натуральные масло и творог товары с запрещенной трансглютаминазой, пишут «Известия» со ссылкой на исследование лаборатории при Россельхознадзоре. Молочная продукция продавалась в магазинах «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'КЕЙ», «Верный», «Семишагофф» и «Сезон».

Речь идет об изготовителях: АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром», ООО «Лав Продукт», ООО «Курский сыродельный завод», ООО «Восход», ООО «Горизонт», ООО «Сливочная страна», ООО «Молсбыт», ООО «Милково» и ООО «Мосальский молочный завод».

После обнаруженных нарушений глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов попросил Генпрокуратуру и Минпромторг изъять продукты и наказать производителей. Из его обращения следует, что жалобы на указанных изготовителей поступали и раньше. Так, с 2022 года по январь 2025 года Роспотребнадзор и Россельхознадзор направляли указанным предприятиям около 75 предостережений из-за признаков фальсификата.

Молочная продукция занимает первое место среди фальсификатов из-за высокого спроса и бюджетности, пояснил «Известиям» председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. По словам собеседника газеты в Центре развития перспективных технологий, только за январь система маркировки заблокировала 49,5 млн испорченных молочных продуктов.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «В масло замешался фальсификат».