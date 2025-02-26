В начале года доходы в бюджет края поступают лучше на 20%

Министерство финансов Пермского края опубликовало отчет об исполнении регионального бюджета в январе 2025 года. Как следует из документа, по доходам он исполнен на 4,6%. Этот показатель выше аналогичного периода предыдущего года на 20%. Наибольшее исполнение зафиксировано по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (20,3%), налогов и платежей за пользование природными ресурсами (8,8%), а также по акцизам (8,7%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По расходам бюджет исполнен на 3,7% (рост 22,6%). Самый большой процент исполнения касается расходов на социальную политику (6,8%), образование (4,7%). Напомним, согласно плану доходы бюджета в этом году должны составить 241,09 млрд руб., расходы — 268,21 млрд руб.