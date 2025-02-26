Мэр Назарово досрочно подал в отставку

Горсовет Назарово в Красноярском крае отправил в отставку мэра Владимира Саара. Сессия муниципального парламента, принявшая кадровое решение, состоялась 26 февраля.

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в горсовете, господин Саар подал заявление по собственному желанию. Его отставку депутаты приняли единогласно. Новый конкурс пока не назначен.

Господин Саар был избран мэром Назарово в марте 2022 года на пятилетний срок. До этого он руководил Каратузским и Богучанским районами Красноярского края, работал полпредом губернатора в центральном территориальном округе, возглавлял администрации Кировского и Свердловского районов Красноярска.

19 февраля Владимир Саар отчитался перед горсоветом о работе в 2024 году. «Продолжаем работать на развитие города Назарово и в 2025 году. Впереди много проектов и задач, которые нам предстоит решить всем вместе»,— записал он тогда в своем Telegram-канале.

Как писал «Ъ-Сибирь», 25 февраля сменилась власть в другом городе Красноярского края — Дивногорске. Действующий мэр Сергей Егоров отказался принимать участие в новом конкурсе на пост главы города, победителем которого стал Дмитрий Иванов.

Валерий Лавский