Дивногорский горсовет избрал мэром Дмитрия Иванова

Новым мэром Дивногорска в Красноярском крае стал Дмитрий Иванов. Соответствующее решение приняла сессия горсовета, состоявшаяся 24 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего депутатам были представлены двое кандидатов. «По итогам выборов главой был избран Иванов Дмитрий Владимирович. За него отдали 13 голосов, за Евтушенко Алексея Анатольевича — один голос. Фракция КПРФ и депутаты от ЛДПР Григорий Гаврилов и Евгений Суренков выступили против процедуры выборов главы депутатами ГС и в голосовании не участвовали»,— говорится в сообщении муниципального парламента

По данным первого вице-губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко, господин Иванов ранее работал вице-мэром другого красноярского города — Сосновоборска. На новую должность участник федеральной «Школы мэров» был выдвинут «Единой Россией».

Дивногорск с населением 27 тыс. человек расположен в 12 км от Красноярска. С 21 февраля 2020 года его возглавлял Сергей Егоров. В январе 2025 года он объявил о том, что не будет участвовать в новом конкурсе на пост мэра, поскольку «получил предложение о работе, от которого не отказываются».

Валерий Лавский