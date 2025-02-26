В ГУФСИН по Прикамью опровергли информацию об изъятии наркотиков у заключенного

Распространенная в telegram-каналах информация об изъятии наркотических веществ на территории исправительной колонии №9 (Соликамск) не соответствует действительности. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в краевом ГУФСИН. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что у 38-летнего заключенного ИК обнаружили 30 кг гашиша и конопли, которые он якобы приобрел на территории колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Указанные события на территории учреждений ГУФСИН России по Пермскому краю не происходили», - подчеркнули в ведомстве.