Полпред УрФО призвал беречь редкие металлы Урала для нужд России

Полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе (УрФО) Артем Жога призвал беречь редкие металлы, которые находятся на территории Урала, для нужд России, сообщили в полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во время совещания с главными федеральными инспекторами регионов УрФО полпред обратил внимание на перспективную разработку редкоземельных металлов, по поводу которой президент Владимир Путин провел совещание. По словам господина Жоги, разведанные запасы редких металлов имеются в Свердловской и Челябинской областях. «Эти ресурсы составляют стратегический запас, и я обращаю внимание коллег из регионов на необходимость сбережения в интересах государства»,— подчеркнул полпред.

К редким металлам относятся 14 видов полезных ископаемых — это литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений. К редкоземельным металлам относятся: самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий и прометий.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по редкоземельным металлам — по его словам, США хотели бы покупать их у РФ. Ранее президент Владимир Путин предложил рассмотреть идею совместных проектов РФ и США в этой области. Вечером 24 февраля Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов, заявив, что не исключает привлечения иностранных партнеров, включая США, к проектам в этой сфере.

Ирина Пичурина