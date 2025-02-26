Реконструкцию участка трассы «Воронеж — Тамбов» оценили в 7 млрд рублей

Первый зампред правительства Воронежской области Данил Кустов представил в Совете Федерации ряд инвестиционных проектов. В частности, чиновник заявил о необходимости выделения 7 млрд руб. на реконструкцию участка трассы Р-193 «Воронеж — Тамбов». Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам господина Кустова, также требуется обновить два моста, которые имеют по две полосы и пропускают в сутки 20 тыс. автомобилей.

Необходимость реконструкции объясняется завершением третьего этапа реконструкции Остужевской развязки в Воронеже — на въезде в город со стороны Тамбова. После окончания работ интенсивность движения в транспортном узле с шестиполосным движением может составить свыше 80 тыс. машин в сутки.

Весной прошлого года петербургская ГК «Возрождение» получила контракт на третий этап реконструкции Остужевской развязки за 3,42 млрд руб. Согласно нему, до конца ноября 2026 года подрядчику необходимо построить шестиполосную дорогу с эстакадой. По данным портала госзакупок, ГК оплатили работы на 1,4 млрд руб.

Контракт на первый этап работ за 1,2 млрд руб. в 2021 году также ушел «Возрождению», на второй этап в 2022-м — воронежскому «СМУ-90» за 1,7 млрд руб. В ходе работ первая очередь подорожала до 1,5 млрд руб., вторая — до 2,35 млрд руб.

О других крупных дорожных проектах в Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова