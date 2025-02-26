Кинокритика Екатерину Барабаш обвинили в распространении фейков об армии России

В отношении задержанной накануне кинокритика Екатерины Барабаш возбуждено уголовное дело за распространение фейков о вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщил Следственный комитет РФ. По его данным, журналистка признала вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Барабаш

Фото: страница Екатерины Барабаш в соцсети Екатерина Барабаш

Фото: страница Екатерины Барабаш в соцсети

По версии следствия, госпожа Барабаш в своем аккаунте в соцсети публиковала «заведомо ложную информацию» о действиях российской армии на территории другого государства. Эта информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц, отмечает СКР. О чем конкретно говорилось в этих публикациях, не уточнятся.

«С фигуранткой проведены следственные действия, ей предъявлено обвинение. В ходе допроса она признала вину в полном объеме»,— добавили в СКР. Следствие будет ходатайствовать перед Дорогомиловским судом об избрании ей меры пресечения.

Екатерину Барабаш задержали вчера, 25 февраля, в Москве. Источник ТАСС сообщал, что с ней проводили следственные действия «в рамках возбужденного ранее уголовного дела».

Госпожа Барабаш — дочь литературоведа Юрия Барабаша, который был первым заместителем главреда «Литературной газеты». Журналистка сотрудничает с изданием Republic (объявлен Минюстом иностранным агентом), также публиковалась в российском Forbes. Публично выступает против военной операции России на Украине.