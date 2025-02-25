В Москве задержали кинокритика Екатерину Барабаш

Кинокритика Екатерину Барабаш задержали и доставили в одно из отделений Следственного комитета в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, с ней проводятся следственные действия «в рамках возбужденного ранее уголовного дела». По итогам этих мероприятий в отношении журналистки могут избрать меру пресечения, добавил он.

Екатерина Барабаш сотрудничает с изданием Republic (объявлен иноагентом). По ее словам, в 2016 году она была уволена из «Интерфакса» за критику российских властей. Дочь литературоведа Юрия Барабаша. Он работал первым заместителем главного редактора «Литературной газеты».