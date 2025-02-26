Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 февраля

13:02. Расчеты FPV-дронов 106-й Тульской дивизии ВДВ уничтожают боевую технику ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

12:56. Оперштаб Курской области: опасность атаки БПЛА объявлена в регионе.

12:27. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области — губернатор Александр Гусев.

12:24. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

12:21. РСЧС: в Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА.

11:08. Опасность атаки БПЛА объявлена в Грайворонском округе Белгородской области — РСЧС.

9:50. ВСУ за прошедшие сутки атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 32 боеприпасов и 97 БПЛА. В результате никто не пострадал. Разрушения установлены в девяти частных домовладениях и трех автомобилях. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:13. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подписал приказ о возможности получить аттестат по текущей успеваемости, а не по результатам ОГЭ или ЕГЭ для белгородских выпускников. «Он сказал, что приказ такой подписал, документ сейчас находится на регистрации в Министерстве юстиции. Надеюсь, что в ближайшее время это решение будет опубликовано, и мы доведем его до каждого выпускника, до каждого родителя, до каждого учителя»,— рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

8:31. На 18-й сессии горсовета Белгорода депутаты одобрили решения по установке мемориальных досок погибшим участникам СВО: Владимиру Волошкину, Сергею Быкову, Владиславу Заманову, Андрею Кривенко, Евгению Колоколову, Алексею Сахарову, Ивану Немыкину. Они появятся на фасадах образовательных учреждений, где обучались погибшие, и на фасадах многоквартирных домов, где они проживали. Об этом сообщили в горсовете.

7:19. За ночь над Россией сбили 128 беспилотников, в том числе один над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны.