Пирамиду у памятника Славы в Воронеже отремонтирует местный «Мега строй»

Подряд на ремонт пирамиды у памятника Славы в Коминтерновском районе Воронежа получило местное ООО «Мега строй» Давида Мартиросяна и Александры Почиваловой. Компания была единственным участником аукциона, она не стала снижать начальную цену контракта в 4,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит заменить часть стекол объекта, отремонтировать подпорную стенку и восстановить другие элементы. Кроме того, в рамках контракта проведут косметический ремонт малых пирамид, которые размещены на «островке безопасности» на Московском проспекте.

Выполнить работы нужно до 30 апреля этого года. По словам мэра Сергея Петрина, обновление объекта приурочено к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Мега строй» известен в Воронеже подрядами на ремонт объектов культурного наследия — «Дома Белоусовых» на улице Карла Маркса (742,2 тыс.), «Заставского пилона» рядом с дворцом спорта «Юбилейный» (2,1 млн), скульптурной композиции «Клятва-Салют» ОКН «Братская могила №1» мемориального комплекса «Чижовский плацдарм» (1,9 млн). В сентябре компания выиграла контракт на капитальный ремонт «Братской могилы №2», частью которой является памятник Славы. Его заключили по цене в 7,6 млн руб.

Алина Морозова