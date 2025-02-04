Ремонт пирамиды у памятника Славы в Воронеже оценили в 4 млн рублей
Управа Коминтерновского района Воронежа объявила электронный аукцион по поиску подрядчика, который займется ремонтом пирамиды у памятника Славы на Московском проспекте. Начальная цена контракта составляет 4,1 млн руб., средства на эти цели планируют выделить из бюджета облцентра. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Пирамида у памятника Славы в Воронеже была построена в 2000 году
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Из документации следует, что подрядчику необходимо приступить к работам с даты заключения контракта, а сдать объект — до 30 апреля 2025 года. К этому времени требуется заменить часть стекол объекта, отремонтировать подпорную стенку и восстановить другие элементы. Кроме того, в рамках контракта проведут косметический ремонт малых пирамид, которые размещены на «островке безопасности» на Московском проспекте. По словам мэра Сергея Петрина, обновление объекта приурочено к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
Подать заявку на участие в торгах можно до 11 февраля. Итоги подведут 13 февраля.
В мае–июне 2024 года воронежские власти искали подрядчика для капитального ремонта объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила №2», центральной частью которого является памятник Славы. Первые две закупки были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. С третьей попытки власти заключили контракт с местным ООО «Мега строй» за 7,6 млн руб. По данным мэрии Воронежа, капремонт объекта завершен.