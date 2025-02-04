Ремонт пирамиды у памятника Славы в Воронеже оценили в 4 млн рублей

Управа Коминтерновского района Воронежа объявила электронный аукцион по поиску подрядчика, который займется ремонтом пирамиды у памятника Славы на Московском проспекте. Начальная цена контракта составляет 4,1 млн руб., средства на эти цели планируют выделить из бюджета облцентра. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пирамида у памятника Славы в Воронеже была построена в 2000 году

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Пирамида у памятника Славы в Воронеже была построена в 2000 году

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Из документации следует, что подрядчику необходимо приступить к работам с даты заключения контракта, а сдать объект — до 30 апреля 2025 года. К этому времени требуется заменить часть стекол объекта, отремонтировать подпорную стенку и восстановить другие элементы. Кроме того, в рамках контракта проведут косметический ремонт малых пирамид, которые размещены на «островке безопасности» на Московском проспекте. По словам мэра Сергея Петрина, обновление объекта приурочено к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Подать заявку на участие в торгах можно до 11 февраля. Итоги подведут 13 февраля.

В мае–июне 2024 года воронежские власти искали подрядчика для капитального ремонта объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила №2», центральной частью которого является памятник Славы. Первые две закупки были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. С третьей попытки власти заключили контракт с местным ООО «Мега строй» за 7,6 млн руб. По данным мэрии Воронежа, капремонт объекта завершен.

Анастасия Колпачева