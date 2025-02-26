Игорь Ким купил «Фольксваген Банк Рус»

Дочерняя структура автоконцерна Volkswagen ООО «Фольксваген Банк Рус» перешла под контроль бизнесмена Игоря Кима. Согласно выписке ЕГРЮЛ, 25 февраля 2025 года бизнесмен получил 45% в компании, еще 55% приобрело ООО «Экспомобилити», принадлежащее новосибирскому АО «ЦК».

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Игорь Ким

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», «ЦК» является дочерней структурой ООО «ДНК» предпринимателя Игоря Кима. Господин Ким — член совета директоров и совладелец Экспобанка, он также владеет несколькими компаниями группы «Астон».

Согласно реестру, «ЦК» с 25 января также стало владельцем 100% долей ООО «Фольксваген Финансовые Услуги Рус» (факторинг) и ООО «Фольксваген Груп Финанц» (лизинг), ранее принадлежавших Volkswagen Financial Services AG.

Как ранее писал «Ъ», в связи с западными санкциями Volkswagen принял решение приостановить работу в России — позже компания прекратила производство автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде до особого распоряжения.

Лолита Белова