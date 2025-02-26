Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Игорь Ким купил «Фольксваген Банк Рус»

Дочерняя структура автоконцерна Volkswagen ООО «Фольксваген Банк Рус» перешла под контроль бизнесмена Игоря Кима. Согласно выписке ЕГРЮЛ, 25 февраля 2025 года бизнесмен получил 45% в компании, еще 55% приобрело ООО «Экспомобилити», принадлежащее новосибирскому АО «ЦК».

Игорь Ким

Игорь Ким

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Игорь Ким

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», «ЦК» является дочерней структурой ООО «ДНК» предпринимателя Игоря Кима. Господин Ким — член совета директоров и совладелец Экспобанка, он также владеет несколькими компаниями группы «Астон».

Согласно реестру, «ЦК» с 25 января также стало владельцем 100% долей ООО «Фольксваген Финансовые Услуги Рус» (факторинг) и ООО «Фольксваген Груп Финанц» (лизинг), ранее принадлежавших Volkswagen Financial Services AG.

Как ранее писал «Ъ», в связи с западными санкциями Volkswagen принял решение приостановить работу в России — позже компания прекратила производство автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде до особого распоряжения.

Лолита Белова

Новости компаний Все