В Турции поймали разыскиваемого в России грабителя

Полиция в турецкой провинции Коджаэли задержала мужчину, который разыскивается в России за «вооруженное ограбление в составе группы лиц». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое агентство IHA.

Уточняется, что 37-летний мужчина с инициалами Е. М. был пойман 25 февраля. На него было выдано «красное» уведомление Интерпола (запрос на арест лица, разыскиваемого правоохранительными органами). Гражданство и другие детали о нем не приводятся. Мужчину передали сотрудникам миграционного управления МВД Турции, планируется экстрадировать его в Россию.

В июле 2024 года полиция Турции задержала гражданина России, которого по подозрению во взяточничестве разыскивал Интерпол. Во время задержания у него конфисковали паспорта России и Турции, четыре мобильных телефона, ноутбук и планшет.