9,87 процента составила в январе годовая инфляция в Москве, сообщил Банк России. Таким образом, темпы роста потребительских цен снизились относительно декабря 2024 года, когда они составляли 10,09%. При этом в России в целом, как ранее сообщал Росстат, годовая инфляция в январе, наоборот, выросла — до 9,92% с 9,52% по итогам декабря. Как отмечает ЦБ, уменьшение столичной инфляции главным образом было вызвано ростом предложения отдельных продуктов, а также снижением издержек производителей и поставщиков товаров, в том числе в условиях укрепления рубля. В результате годовой темп прироста цен на продовольственные товары снизился сразу до 9,12% после 11,2% в декабре.