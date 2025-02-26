Партии ждут перемен

К единому дню голосования 2025 года, который станет прологом выборов в Госдуму-2026, в российской политике вновь обретут значимость смыслы, идеология и политическая дискуссия. К такому выводу пришли 25 февраля участники круглого стола Фонда развития гражданского общества, посвященного текущему партийному ландшафту. «Единая Россия» сохраняет за собой лидерство, уверены эксперты, но реальные шансы воспользоваться происходящими сейчас изменениями в общественных настроениях есть и у других партий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Главным бенефициаром «новой нормальности» (этим термином некоторые политологи характеризуют общественные отношения с начала СВО) все три года оставалась «Единая Россия» (ЕР): оппозиция, находясь «в поле консенсуса», так и не придумала, как «содержательно оппонировать» единороссам, напомнил, открывая мероприятие, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Но теперь ситуация «совершенно точно будет меняться», а главным испытанием для партий станет «многовариантность повестки», считает политолог. Начавшиеся переговоры между РФ и США уже приводят к изменению общественных настроений, при этом «образ победы» у разных общественных групп отличается, чем могут воспользоваться политики. То есть нарастить позиции сумеют те, кто «быстро адаптируется к изменению повестки, которое невозможно предугадать», пояснил господин Костин. По его мнению, «критически значимой» становится работа партийцев по донесению до избирателей ключевых тезисов: «У всех есть хорошая инфраструктура, все научились заниматься мобилизацией (сторонников.— “Ъ”). Вопрос в том, кто расскажет о "новейшей нормальности" и в чьей интерпретации это будет наиболее привлекательно и интересно».

Единороссам «совершенно очевидно», что ЕР «утрачивает монополию на консолидацию», поскольку и другие партии начали очень активно позиционировать себя в этом сегменте, признал член генсовета ЕР Сергей Перминов. Кроме того, «происходит разморозка внутриполитической дискуссии» и приходит «время смысла, идеологий, наполнения политической повестки», сообщил он. Смена обстановки — это вызов, и, чтобы эволюционировать в «предлагаемых обстоятельствах», ЕР предстоит «без рывков» и постоянно донастраивать технологические и смысловые механизмы, в том числе связанные с позиционированием депутатов и кандидатов, сообщил господин Перминов. А единый день голосования (ЕДГ) 2025 года станет в том числе полигоном для испытания алгоритмов работы, которые партия применит на думской кампании-2026, пообещал он.

Само обсуждение темы завершения СВО уже породило два заметных запроса со стороны избирателей: на обеспечение внутренней безопасности и на некое облегчение бремени, возникшего в ходе конфликта, отметил политолог Глеб Кузнецов. Впрочем, по оценке руководителя научного совета Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, на региональных выборах 2025 года общефедеральная повестка, в том числе касающаяся СВО, может быть не столь заметна.

Так или иначе, ЕР обладает и инфраструктурными, и технологическими преимуществами перед конкурентами, а также имеет в арсенале массу наработок в смысловой части, продолжил Константин Костин. У КПРФ тоже есть «опытные ветераны», за них сыграют опыт, практика и идеологемы, которые можно «попытаться актуализировать» в условиях смены повестки. Ну а «Новые люди» — это вообще партия, «заточенная» под смену повестки, хотя пока не до конца ясно, сумеет ли она этим воспользоваться, добавил политолог. Сложнее будет ЛДПР, которая является «неплохой технологической структурой», но с уходом из жизни основателя потеряла в части воспроизводства идеологем и привлекательных программных установок, считает господин Костин. Наконец, у «Справедливой России — За правду» есть все, чтобы попытаться воспользоваться ситуацией, но пока, несмотря на «серьезный опыт и сеть неплохих региональных организаций», партия остается «в пике» второй год подряд. «И этот ЕДГ для них крайне важен — может быть, важнее, чем для всех остальных»,— предположил Константин Костин.

В целом за ЕР сохраняется безусловное преимущество во всех выборных регионах-2025, заверил, в свою очередь, политолог Дмитрий Орлов. А КПРФ и ЛДПР привычно поконкурируют за «серебро», причем на Думе-2026 успех, вероятно, отметит вторая, спрогнозировал эксперт. «Многое зависит от того, чем ЕР будет готова поступиться»,— уточнил Алексей Чеснаков. Но партии большинства, по его мнению, важно «не пережать», ведь агрессивное давление на конкурентов «кому-то (из избирателей.—“Ъ”) может и не понравиться», заключил политолог.

Григорий Лейба