ЮРПСО: шансы найти живым пропавшего после схода лавины в Сочи фрирайдера малы

Спасатели почти сутки искали лыжника, пропавшего после схода лавины в горах курорта «Роза Хутор», однако шансы на его обнаружение живым малы. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Шансы есть, но очень малы. Двое спасенных сообщили, что они видели, как его накрыло лавиной. Человек может продержаться под снегом около получаса»,— подчеркнули представители пресс-службы.

ЧП произошло 24 февраля, когда группа фрирайдеров каталась вне оборудованных трасс на курорте «Роза Хутор». Днем в горах сошла лавина, под которую попал один из фрирайдеров. Один из участников происшествия пытался найти пропавшего с помощью лавинного снаряжения, однако поиски не принесли результатов. Утром 25 февраля спасатели приостановили поиски пропавшего фрирайдера из-за высокой лавинной опасности в горном кластере курорта.

Мария Удовик