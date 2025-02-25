Рублев проиграл 77-й ракетке мира на старте турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл французскому спортсмену Кантену Алису в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов 500 в ОАЭ. Матч длился 2 часа 14 минут. Встреча закончилась со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (5:7) в пользу французского спортсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев

Фото: Amr Alfiky / Reuters Андрей Рублев

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Рублеву 27 лет, он занимает девятую строчку в общем рейтинге теннисистов. Его сопернику Кантену Алису 28 лет, теннисист располагается на 77-й строчке рейтинга.

22 февраля Рублев выиграл турнир Qatar ExxonMobil Open в Дохе, одержав победу над британским спортсменом Джеком Дрейпером. Это первый титул россиянина с мая прошлого года. Благодаря выступлению в Катаре российский теннисист поднялся с 10-го на 9-е место в мировом рейтинге.

Подробнее о достижениях российских теннисистов читайте в материале «Ъ» «Русские ракетки накрыли Персидский залив».