Олег Дерипаска открыл в Новокузнецке новый терминал международного аэропорта

Предприниматель Олег Дерипаска открыл новый терминал международного аэропорта имени Б. В. Волынова в Новокузнецке, который сможет обслуживать 2 млн пассажиров в год. Объем инвестиций составил более 10 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Фонда «Вольное дело».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Площадь нового терминала составляет 19,5 тыс. кв. м. Новый терминал включает в себя три телетрапа, шесть выходов на посадку, 13 стоек регистрации, шесть эскалаторов и 15 лифтов. В специальной зоне для родителей и детей есть кухня, санузлы с душевыми, игровые комнаты, пеленальные столы и кровати для детей разного возраста. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены лифты, подъемники, пандусы и сопровождающий персонал.

Главным мотивом интерьера стали пейзажи Горной Шории — региона на стыке Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау. Пассажирские залы получили названия «Таежный», «Горный» и «Мустаг», что означает «ледяная гора» на шорском языке.

По словам Олега Дерипаски, приоритетом является развитие внутреннего туризма, однако направление будет пользоваться спросом и в Азии. Он отметил, что рост туризма привлечет в регион новые инвестиции и будет способствовать развитию гостиничного бизнеса, логистики и сферы услуг.

Алина Зорина