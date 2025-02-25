Сбросившего кошку со скалы в Ялте проверят на вменяемость

Мужчину, который выбросил кошку со скалы у «Ласточкиного гнезда» в Крыму, положили в больницу на десять дней для обследования его психического здоровья, сообщили «Ъ» в МВД по Крыму и Севастополю. По информации правоохранителей, в отношении него возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Кошка Муся, которую несколько дней считали погибшей, выжила, рассказали «Ъ» представители архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо». Сегодня, 25 февраля, животное нашли волонтеры в расщелине скалы у моря. Сотрудники «Крым-спаса» подняли ее наверх и передали ветеринарам на обследование. Первичный осмотр, отмечают волонтеры, не выявил серьезных повреждений.

Напомним, мужчину, который выбросил кошку с обрыва, задержали в Джанкое.

Александр Дремлюгин, Симферополь