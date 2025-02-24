В Крыму нашли мужчину, выбросившего в пропасть кошку

В Крыму задержали уроженца Санкт-Петербурга, сбросившего кошку со смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо», сообщили «Ъ» в республиканском МВД. По информации правоохранителей, инцидент произошел на выходных.

Противоправные действия посетителя архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо» зафиксировали камеры наблюдения. Мужчина приманил кошку на смотровой площадке, взял ее на руки и через несколько секунд выбросил за ограждение в пропасть. Животное погибло.

Подозреваемого задержали в Джанкое. Им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. «Сотрудники МВД проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела»,— уточнили в МВД.

Александр Дремлюгин, Симферополь