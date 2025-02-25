Глава АвтоВАЗа назвал условие возвращения Renault в Россию

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что французской Renault придется возместить инвестиции российского автопроизводителя за годы своего отсутствия, если компания решит вернуть долю в АвтоВАЗе. Он подчеркнул, что цена входа не будет равна цене выхода — «за один рубль». Необходимый для возмещения объем инвестиций господин Соколов оценил в 112,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Соколов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Максим Соколов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В 2023 году наш объем инвестиций составил более 27,5 млрд руб., а в 2024 году эта цифра вплотную приблизилась к 40 млрд руб., а в нашем плане на текущий 2025 год эта цифра будет, наверное, минимум 45 млрд. То есть понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать»,— сказал Максим Соколов журналистам (цитата «РИА Новости»).

Как добавил глава АвтоВАЗа, в начале 2020-х годов Renault ежегодно инвестировала в развитие предприятия 20–22 млрд руб., что меньше нынешних объемов. Максим Соколов отметил, что рассматривать возможное возвращение французской группы нужно с учетом стратегии развития автопрома, которую утвердило правительство России.

Renault ушла из России весной 2022 года и передала 67,69% акций АвтоВАЗа и 100% акций завода Renault в Москве в госсобственность России в рамках символической «сделки за рубль». В условиях сделки предусмотрена возможность обратного выкупа Renault своей доли в АвтоВАЗе в течение шести лет. 20 февраля гендиректор Renault Лука де Мео заявил, что компания не исключает возвращения в Россию. Но АвтоВАЗ не получал от Renault официального запроса.

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