Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России за долги

Союз кинематографистов России рассмотрит вопрос об исключении французского актера Жерара Депардье. Как говорится в номере газеты Союза от 24 февраля, актер не уплачивал членские взносы в течение семи лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Никишин, Коммерсантъ Фото: Олег Никишин, Коммерсантъ

Сумма долгов актера за этот период составляет 9,5 тыс. руб. Задолженность имеют еще восемь представителей сферы кинематографа. В их числе советская и литовская актриса Ингеборга Дапкунайте (15,5 тыс. руб. за 18 лет), российская актриса Елена Кучеренко (26,3 тыс. руб. за 13 лет), а также советский и украинский продюсер Александр Роднянский (признан иноагентом). Он не выплатил более 20 тыс. руб. за девять лет.

Накануне сразу несколько бельгийских изданий, в том числе Le Soir, сообщили, что французское Управление по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями при поддержке полиции Франции и Бельгии проводит расследование в отношении Жерара Депардье. Актер якобы ложно указал в качестве основного места жительства бельгийский Нешен — там у него есть вилла, однако он никогда не проживал на постоянной основе в этом городке. По данным СМИ, полицейские уже провели обыски во Франции и Бельгии, а также задержали и допросили несколько человек, предположительно причастных к мошенническим схемам.