Жерара Депардье подозревают в уклонении от уплаты налогов

Французское Управление по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями при поддержке полиции Франции и Бельгии проводит расследование в отношении актера Жерара Депардье. Его подозревают в налоговых махинациях. Об этом со ссылкой на источники сообщили несколько бельгийских изданий, в том числе Le Soir.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жерар Депардье

Фото: Александр Мурашкин / Mercury Жерар Депардье

Фото: Александр Мурашкин / Mercury

По данным газеты, актер якобы ложно указал в качестве основного места жительства бельгийский Нешен — там у него есть вилла, однако он никогда не проживал на постоянной основе в этом городке. По данным СМИ, полицейские уже провели обыски во Франции и Бельгии, а также задержали и допросили несколько человек, предположительно причастных к мошенническим схемам.

В марте Жерар Депардье предстанет перед судом по обвинению в домогательствах. Суд должен был состояться еще в октябре, однако тогда его перенесли по ходатайству адвоката Жерара Депардье, который заявил, что у его клиента проблемы со здоровьем и он не может явиться в суд.

Яна Рождественская