Карпин покинул пост главного тренера «Ростова»

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды. Сам господин Карпин отметил, что решение далось ему нелегко, но он должен полностью посвятить себя российской сборной. Новым главным тренером «Ростова» назначен испанский специалист Джонатан Альба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Валерий Карпин Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин (в центре), член тренерского штаба сборной России по футболу Николай Писарев (справа) и Джонатан Альба Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 2 Валерий Карпин Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин (в центре), член тренерского штаба сборной России по футболу Николай Писарев (справа) и Джонатан Альба Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Валерию Карпину 56 лет. Он был главным тренером «Ростова» с 2017 по 2021 год. В июле 2021 года он возглавил сборную России и покинул пост главного тренера клуба. Однако в марте 2022 года он вернулся на должность и до сегодняшнего дня совмещал работу в клубе и в сборной.

43-летний испанец Джонатан Альба проработал с Валерием Карпиным более шести лет на должности главного аналитика. В 2021 году вместе с тренером перешел в сборную России, а спустя год вернулся в «Ростов». До этого господин Альба работал в тренерском штабе сборной Румынии.