СБУ обвинила певца Shaman в «героизации» российских военнослужащих

Служба безопасности Украины заочно предъявила российскому певцу Shaman (Ярослав Дронов) обвинения по уголовной статье «о признании правомерной вооруженной агрессии против Украины». В материалах дела указано, что артист «публично поддерживает и пропагандирует» боевые действия на Украине и «входит в круг подконтрольных Кремлю исполнителей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Дронов (Shaman)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Ярослав Дронов (Shaman)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии Службы безопасности Украины, Shaman участвовал в концертах и массовых акциях, «направленных на поддержку Путина». В сообщении также сказано, что в 2022 году певец записал видеообращение, в котором «героизировал» военнослужащих российской армии, а в 2023-м выступил на концерте в Херсонской области.

В 2023 году Ярослав Дронов стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Летом 2024 года президент присвоил певцу звание заслуженного артиста России. Тогда же Евросоюз включил Ярослава Дронова в санкционный список, а его канал на YouTube заблокировали.