Приготовиться к просмотру

В Кировском райсуде Уфы началось рассмотрение административного протокола в отношении медиаменеджера, издателя портала «Пруфы» и племянницы экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Рауфы Рахимовой. По мнению полиции, осенью 2020 года она позволила себе публичное неуважительное высказывание о власти в контексте ситуации вокруг шихана Куштау. Госпожа Рахимова вину не признала, назвав дело «заказным». Представитель МВД, составившая протокол на госпожу Рахимову, сообщила в суде, что не пыталась установить владельцев канала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рауфа Рахимова и адвокат Ильнур Салимьянов

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Рауфа Рахимова и адвокат Ильнур Салимьянов

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Вчера в Кировском райсуде Уфы под председательством Лилии Абдрахмановой началось рассмотрение протокола об административном правонарушении в отношении медиаменеджера, издателя портала «Пруфы» и племянницы экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова — Рауфы Рахимовой. Ей инкриминируется публикация в сентябре 2020 года на Rutube видеозаписи, в которой содержится информация, выражающая неуважение и негативное отношение к государственной власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Санкции статьи предусматривают штраф от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

В начале судебного заседания была обнародована спорная видеозапись длительностью около трех минут. Она была опубликована на канале «Книжные приключения» с 15 подписчиками. На вчерашний день ее посмотрели около 60 человек. В августе 2020 года жители Башкирии выступили против промышленной разработки горы для добычи сырья «Башкирской содовой компании» (БСК). Власти республики сначала были на стороне предприятия, но после столкновений жителей республики с силовиками у подножия шихана, сменили риторику. Позднее БСК была деприватизирована.

В видеозаписи Рауфа Рахимова, в частности, раскритиковала экс-советника за фразу, что «те, кто пытаются изображать народный бунт, свое получат, они допрыгаются, они дождутся». Кроме того, он назвал некоторых противников разработки горы ваххабитами и националистами.

В суде Рауфа Рахимова вину не признала и назвала административное дело «заказным». По ее мнению, «заказчиком» является или Ростислав Мурзагулов (признан иноагентом), проживающий в Европе, или администрация главы Башкирии Радия Хабирова.

Говоря об экс-советнике, госпожа Рахимова назвала его «предателем России», напомнив суду его критические высказывания об СВО и Владимире Путине. «Вы смотрите его видео, которые он записывает сейчас? — обратилась она к составившей протокол сотруднице полиции.— Я уже тогда знала, какой он человек».

Также Рауфа Рахимова отметила, что оскорбительных выражений в ее видео не было.

Сотрудница уфимского отдела полиции №9, составившая протокол о правонарушении, не смогла ответить на вопрос адвоката госпожи Рахимовой Сергея Макаренко: кто именно выложил спорную запись на Rutube? «Эти сведения не указываются, не найти, кто выкладывал»,— ответила она.

«Вы считаете, что вы не должны были это выяснить?» — допытывался адвокат.

«Должна, не должна, я сейчас отвечаю только за то, что я действительно сделала»,— отметила лейтенант полиции.

На вопрос Рауфы Рахимовой, может ли она выяснить, кто является автором канала «Книжные приключения», сотрудница полиции ответила отрицательно, порекомендовав ей обратиться с запросом в Rutube.

Второй адвокат госпожи Рахимовой Ильнур Салимьянов выступил с ходатайством о возврате материалов дела в полицию. Он напомнил, что перед судебным разбирательством протокол об административном деле уже возвращался в МВД для устранения недостатков, а потом был составлен новый. «Сейчас в деле два действующих протокола. Дело в том, что в материалах дела нет ни одного упоминания о том, первый протокол действительный или второй»,— сказал адвокат.

Следующее заседание пройдет сегодня.

Это судебное разбирательство для Рауфы Рахимовой не первое. В октябре 2024 года Кировский райсуд Уфы признал ее виновной в дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), оштрафовав на 30 тыс. руб. Через два месяца Верховный суд республики оставил постановление в силе. Поводом к протоколу тогда стали две публикации госпожи Рахимовой, которые она разместила во «ВКонтакте» после начала СВО. Вину Рауфа Рахимова не признала, указав, что она всячески помогала участникам спецоперации.

Венера Хисамова