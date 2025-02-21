Суд заочно арестовал командира вторгшейся в Курскую область бригады ВСУ

Суд заочно арестовал командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ полковника Олега Апостола. Он обвиняется в совершении теракта на территории Курской области (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщил Следственный комитет России (СКР).

Расследованием занимается Главное военное следственное управление СКР. Установлено, что украинские военнослужащие под руководством обвиняемого вторглись на территорию России 6 августа 2024 года. Действуя в Суджанском районе Курской области, Олег Апостол приказывал наносить ракетные удары и подрывать жилые дома, транспорт и объекты гражданской инфраструктуры. Также его подчиненные размещали взрывчатку на улицах, чтобы помешать эвакуации мирных жителей.

Следствие устанавливает обстоятельства преступления и местонахождение обвиняемого. По ходатайству ведомства фигурант объявлен в международный розыск.

19 февраля военный суд приговорил четырех военнослужащих ВСУ, вторгнувшихся в Курскую область в августе 2024 года. Также к пожизненному заключению приговорили украинского пулеметчика, который расстрелял взятых в плен российских военнослужащих. Вчера, 20 февраля, гособвинение попросило суд приговорить двух украинских пилотов, которые сбросили бомбы в Брянской области в 2023 году, к 30 годам лишения свободы.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «У малой авиации проблемы с терроризмом».

Никита Черненко