Военнослужащего ВСУ приговорили к пожизненному за вторжение в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд признал пулеметчика 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александра Гусака виновным в теракте, повлекшем смерть человека (п. «б». ч. 3 ст. 205 УК РФ). Его приговорили к пожизненному заключению. Первые семь лет осужденный проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима, сообщили в Главной военной прокуратуре.

Следствие установило, что военнослужащий в составе подразделения ВСУ вторгся на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Там он нападал на населенные пункты и занимался их удержанием, обстреливал жилые дома, больницы и школы и запугивал мирных жителей.

В конце августа в Кореневском районе Курской области Александр Гусак расстрелял трех российских военнослужащих, взятых в плен. Солдаты погибли на месте. В том же месяце украинского военнослужащего задержали.

17 февраля Верховый суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима трех бойцов национального батальона «Азов» (признан террористическим в России и запрещен) — Сергея Будыкова, Андрея Токаря и Германа Матюшина. 13 февраля четырех украинских военных приговорили к 15 и 16 годам колонии за теракты в Курской области.

Никита Черненко