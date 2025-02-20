Власти поддержали продление ограничений на экспорт бензина

Вице-премьер Александр Новак поддержал решение продлить до конца лета — с 1 марта по 31 августа — запрет на экспорт бензина для не производящих его компаний. Нефтеперерабатывающим заводам и владеющим ими нефтяным компаниям экспорт топлива будет разрешен. Мера призвана сбалансировать рынок в период повышенного спроса, сообщила пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Возможность продления ограничений на экспорт бензина сегодня обсуждалась на совещании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Пресс-служба правительства сообщила, что Александр Новак поручил Минэнерго и Минсельхозу до 1 марта согласовать условия и объемы поставок топлива компаниям аграрного сектора с учетом их реальных потребностей. Федеральная антимонопольная служба должна провести мониторинг цен на топливо для региональных сельхозпроизводителей.

О том, что Минэнерго внесло в правительство предложение сохранить разрешение на экспорт бензина для крупных производителей еще на полгода, ранее писал «Ъ». Предыдущий запрет должен был истечь 28 февраля.

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