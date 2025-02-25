Артюх заявила о рисках снижения доходности бизнеса на Среднем Урале в 2025 году

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области прогнозирует усложнение условий ведения бизнеса и возможного снижения его доходности в 2025 году, сообщила на заседании регионального заксобрания бизнес-омбудсмен в области Елена Артюх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По ее словам, для обеспечения развития бизнеса предприниматели выступают за снижение налогов (42% от общего числа опрошенных), за стабильность и понятность законодательства (37%), за введение мер по воспитанию кадрового потенциала (34,1%), за доступные кредиты (23,2%), за снижение тарифов (23,2%) и изменение законодательства (13,8%). «Наши предложения по налоговой донастройке и невелированию некоторых регуляторных рисков предпринимательства были обсуждены мной с губернатором на рабочей встрече, Евгений Владимирович (Куйвашев.— "Ъ-Урал") выдал по ним ряд поручений»,— сказала она.

Госпожа Артюх отметила, что за 2024 год число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось с 208,4 тыс. до 213,4 тыс., количество самозанятых выросло с 264,7 тыс. до 360,5 тыс. «Это свидетельствует о благоприятном климате для предпринимательской активности в целом»,— подчеркнула бизнес-омбудсмен.

Елена Артюх добавила, что по итогам 2024 года 52,9% опрошенных предпринимателей видят перспективы сохранения своего дела, 31,3 % ожидают его развитие. «При оценке доходности 51,5% сообщили о сохранении его уровня по сравнению с 2023 годом, или отмечают некоторый рост. Однако 48,5% отметили, что стало хуже, или работают с убытком»,— сказала она.

В ходе заседания регионального парламента госпожа Артюх отметила, что число обращений бизнес-омбудсмену в области увеличилось вдвое в 2024 году. По ее данным, аппарат уполномоченного рассмотрел 1993 обращений в 2024 году, в 2023 году — 1096.

Василий Алексеев