Число обращений бизнес-омбудсмену на Среднем Урале увеличилось вдвое в 2024 году

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области рассмотрел 1993 обращений в 2024 году, сообщила на заседании заксобрания региона бизнес-омбудсмен в области Елена Артюх. Она подчеркнула, что в 2023 году предприниматели направили 1096 обращений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам бизнес-омбудсмена в Свердловской области Елены Артюх, число обращений за 2024 год увеличилось вдвое

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ По словам бизнес-омбудсмена в Свердловской области Елены Артюх, число обращений за 2024 год увеличилось вдвое

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«В 45% случаев были установлены нарушения прав и законных интересов, нам удалось их восстановить или оказать содействие в этом»,— отметила госпожа Артюх.

Бизнес-омбудсмен в области пояснила, что число жалоб и обращений увеличилось в сферах земельных и имущественных отношений (с 15,7% до 16,6% от общего числа), претензий к другим субъектам предпринимательской деятельности (с 8,6% до 10,6%), нестационарной торговли (с 5,3% до 9,5%), государственного и муниципального контроля (с 5,8% до 7,2%) и таможенного контроля (с 0,2% до 2,5%).

Елена Артюх добавила, что количество жалоб и обращений снизилось в сферах деятельности правоохранительных, следственных, судебных органов, органов прокуратуры (с 20,5% до 14,6%) и налогового контроля (с 16,1% до 6%).

Василий Алексеев