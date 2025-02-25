Минприроды оценило объемы запасов редкоземельных металлов в России

Общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 млн тонн. В их число входят 15 редкоземельных металлов, запасы которых оцениваются в 28,5 млн тонн. Этого достаточно для удовлетворения нужд экономики в текущий момент и в долгосрочной перспективе, сообщили ТАСС в Минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

К редким металлам относятся 14 видов полезных ископаемых (литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений). К редкоземельным металлам относятся самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий и прометий, пояснили в Минприроды.

«Все месторождения являются комплексными. То есть минералы могут добываться только вместе, в одной руде. А уже из руды минералы могут выделяться на отдельные компоненты»,— подчеркнули в министерстве.

Президент России Владимир Путин 24 февраля провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Он заявил, что не исключает привлечения иностранных партнеров, включая США, к проектам в этой области. Среди прочего глава государства заявил, что Россия к 2030 году должна кратно нарастить выпуск высокотехнологичных товаров на основе редкоземельных металлов.

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