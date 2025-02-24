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Путин призвал нарастить выпуск материалов на основе редкоземельных металлов

Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Среди прочего глава государства заявил, что Россия к 2030 году должна кратно нарастить выпуск высокотехнологичных товаров на их основе.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы»,— сказал в ходе совещания Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент России назвал отрасль редкоземельных металлов важнейшей ресурсной базой современной экономики. «Речь идет о нашем стратегическом заделе на будущее, о приоритетном направлении, которое уже сегодня определяет и будет определять глобальную конкурентоспособность страны»,— подчеркнул Владимир Путин.

В совещании приняли участие в том числе первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Патрушев и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Национальный проект «Новые материалы и химия» включает редкоземельные металлы, композиты и продукты микробиологии. В рамках проекта стоит задача воссоздать 55 критически важных технологических цепочек. Власти рассчитывают, что это поможет к 2030 году обеспечить прирост добавленной стоимости примерно на 1 трлн руб.

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