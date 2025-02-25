Глава ЕК и несколько стран ЕС выступили против конфискации российских активов

Франция, Германия, Италия, Испания и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не поддержали предложение о конфискации российских замороженных активов для передачи средств Украине, пишет Politico со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, конфискация средств может отпугнуть международных инвесторов, и тогда ЕС утратит свое преимущество на переговорах по российско-украинскому конфликту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Идею о «немедленной» передаче более $200 млрд заблокированных российских средств Украине поддерживают глава европейской дипломатии Кая Каллас, а также страны Балтии, Польша, Чехия. «Я не принимаю аргумент о том, что это юридически проблематично. Нам нужна политическая воля, чтобы сделать это»,— сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Выступающих против инициативы он призвал «представить более веские аргументы».

Полученные в виде налогов на доходы средства на сумму €50 млрд от замороженных активов РФ страны ЕС договорились использовать для поддержки Украины в течение ближайших трех лет. Однако для конфискации этих активов в рамках закона в Еврокомиссии не нашли юридических возможностей. Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне назвал конфискацию средств невозможной с точки зрения международного права.

О поддержке Украины со стороны ЕС — в материале «Ъ» «Евросоюз еще повоюет».

Лусине Баласян