Самолет из Екатеринбурга c неисправной радиолокацией сел в Шереметьево
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), следовавший из Екатеринбурга в Москву, совершил посадку в аэропорту Шереметьево, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы. По предварительной информации, у самолета возникли проблемы с системой радиолокации.
Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ
О том, что Sukhoi Superjet 100 готовится к посадке в столичном аэропорту, ТАСС и «РИА Новости» сообщили около 14:00. Позднее агентства написали, что посадка прошла штатно. В Шереметьево лайнер приземлился в 14:06.
Самолет принадлежит авиакомпании «Россия». На борту находится 87 пассажиров и 3 члена экипажа, пишет Telegram-канал Baza. Уточняется, что никто из них пострадал.