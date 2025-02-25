Самолет из Екатеринбурга c неисправной радиолокацией сел в Шереметьево

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), следовавший из Екатеринбурга в Москву, совершил посадку в аэропорту Шереметьево, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы. По предварительной информации, у самолета возникли проблемы с системой радиолокации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

О том, что Sukhoi Superjet 100 готовится к посадке в столичном аэропорту, ТАСС и «РИА Новости» сообщили около 14:00. Позднее агентства написали, что посадка прошла штатно. В Шереметьево лайнер приземлился в 14:06.

Самолет принадлежит авиакомпании «Россия». На борту находится 87 пассажиров и 3 члена экипажа, пишет Telegram-канал Baza. Уточняется, что никто из них пострадал.