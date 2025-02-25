Артем Жога спрогнозировал скорое завершение горячей фазы СВО

Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФо) Артем Жога заявил, что горячая фаза СВО закончится «максимум» весной этого года. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Если мы говорим про горячую фазу конфликта на Украине и СВО, то мои прогнозы были — конец 2024-го, начало 2025-го, максимум весна 2025 года»,— сказал Артем Жога (фрагмент программы господин Жога выложил в своем Telegram-канале). При этом он уточнил, что война «в общем» понимании слова не закончится никогда, поскольку «у Запада никогда не иссякнет желание разрушить нашу страну, разделить ее на небольшие государства и пользоваться ресурсами».

Говоря об Украине полпред выразил мнение, что она «выдохлась». По его словам, ранее украинское военное руководство проводило ротационные мероприятия «побригадно». То есть бригада выводилась на восполнение, а вместо нее выводилась другая бригада. Также происходила побатальонная ротация. Потом из батальонов начали формировать роты, так как самих батальонов не хватало, и отправляли в бой.

Уральский полномочный представитель президента с осторожностью сделал еще один прогноз, сказав, что в ближайшем будущем Владимира Зеленского и других высокопоставленных украинских чиновников ждет «большой суд» за «геноцид русского народа» и коррупцию.

В интервью журналисту Павлу Зарубину в конце января Владимир Путин определил сроки окончания СВО. По его словам, боевые действия должны подойти к концу в течение полутора-двух месяцев. Готовность к мирному разрешению украинского кризиса Россия выразила и на переговорах с делегацией США 18 февраля.

Подробности — в материале «Ъ» «Украина за скобками».

Божена Иванова