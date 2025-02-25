Кремль назвал условия для начала сотрудничества с США по редкоземам

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество России с США по редкоземельным элементам может начаться лишь после нормализации отношений и украинского урегулирования. Вчера такое сотрудничество допустил президент Владимир Путин.

«Сейчас проявлена политическая воля глав государств к восстановлению диалога. В первую очередь это нормализация работы МИДов. Далее на повестке — урегулирование украинского кризиса. И только потом рассмотрение торгово-экономических проектов. Американцам редкоземельные металлы нужны. У нас их много. Открываются широкие перспективы. Когда настанет момент, мы будем открыты»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Вчера, 24 февраля, президент Владимир Путин сообщил, что Россия готова предложить США сотрудничество в проектах по добыче редкоземельных металлов, подчеркнув возможность поставок и алюминия. Тогда же Дональд Трамп высказал заинтересованность в «огромных запасах» редкоземов в РФ и других ценных ресурсах. При этом с апреля 2024 года действует запрет на импорт российского алюминия в США.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Редкоземельная политика».