В Орловской области зарегистрировали 32 плательщика туристического налога

С начала 2025 года в Орловской области зарегистрировано 32 плательщика туристического налога, сообщили в региональном управлении ФНС. Он распространяется на Орел, Ливны, а также Ильинское и Хотимль-Кузьменковское сельские поселения Хотынецкого района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

С 1 апреля 2025 года налог начнет действовать и в Мценске. Платить взносы будут организации и физлица, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах, включенных в реестр классифицированных средств размещения. В список также попадают санатории и объекты, предоставляющие услуги по санаторно-курортному лечению.

Ставка туристического налога на 2025 год составляет 1% от налоговой базы без дифференциации. Минимальная сумма за сутки проживания — 100 руб. Декларация подается ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а уплата производится до 28 числа того же квартала в составе единого налогового платежа.

В ноябре 2024 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что областные центры и другие муниципалитеты макрорегиона вводят туристический налог. Потенциальные поступления оценивались от 26 млн руб. до 1 млрд руб. Соответствующим разрешением федерального центра воспользовались Воронежская, Орловская, Липецкая и Тамбовская области.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова