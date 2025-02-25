Внебиржевой курс доллара впервые с сентября падал ниже 86 рублей

Курс доллара на внебиржевом рынке Forex опускался ниже 86 рублей впервые с сентября 2024 года, следует из данных Investing.com. Американская валюта зафиксировалась на этом уровне к 10:12 мск. Сейчас курс выровнялся до 87,75 руб.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 25 февраля, — 88,2 руб. На 24 февраля цена составляла 88,16 руб.

Рубль начал укрепляться в результате телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина 12 февраля. На прошлой неделе курс доллара опускался ниже 88, евро — ниже 93 руб.

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